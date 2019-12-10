شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الإمارات يغادر الرياض والان نبدء بالتفاصيل

غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والوفد المرافق له , الرياض اليوم، عقب مشاركته في أعمال الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي اختتمت أعمالها اليوم .

وكان في وداع سموه في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية , معالي وزير الأقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد بن مزيد التويجري - الوزير المرافق -، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة ومندوب عن المراسم الملكية.