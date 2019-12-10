اخبار السعوديه

ملك البحرين يغادر الرياض

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين يغادر الرياض والان نبدء بالتفاصيل

غادر الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين والوفد المرافق له الرياض اليوم، عقب مشاركته في أعمال الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي اختتمت أعمالها اليوم.

وكان في وداع جلالته في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، ومندوب عن المراسم الملكية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ملك البحرين يغادر الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا