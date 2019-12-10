شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين يغادر الرياض والان نبدء بالتفاصيل

غادر الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين والوفد المرافق له الرياض اليوم، عقب مشاركته في أعمال الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي اختتمت أعمالها اليوم.

وكان في وداع جلالته في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، ومندوب عن المراسم الملكية.