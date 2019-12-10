شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يغادر الرياض والان نبدء بالتفاصيل

غادر صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت والوفد المرافق له الرياض اليوم، عقب مشاركتة في أعمال الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون والتي اختتمت أعمالها اليوم.

وكان في وداعه في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء - الوزير المرافق -، ومندوب عن المراسم الملكية.