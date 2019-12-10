شكرا لقرائتكم خبر عن «الدمام الآن» يتصدر الترند .. والأرصاد تتوقع استمرار الأمطار غداً والان نبدء بالتفاصيل

• تعطل حركة السير على عدة طرق رئيسية في الدمام والخبر

ترجح التنبؤات الجوية للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس يوم غد الأربعاء، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية.

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وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة الشرقية اليوم الثلاثاء، في عرقلة الحركة المرورية، حيث تعطلت حركة السير على عدة طرق رئيسية في الدمام والخبر، مما أدى لإغلاق أمانة المنطقة الشرقية نفق طريق الملك فهد بن عبدالعزيز تقاطع طريق الأمير نايف احترازياً؛ لارتفاع منسوب المياه بسبب مياه الأمطار.

ونبه حساب أمن الطرق عبر منصة تويتر مستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية أخذ الحيطة والحذر في القيادة وتهدئة السرعة نظرًا لما تشهده بعض الطرق بالمنطقة من أمطار متوسطة إلى غزيرة.

فيما تصدر وسم "الدمام الآن" الترند السعودي في منصة تويتر، وبلغت عدد التغريدات، ما يقارب الـ 20 ألف تغريدة، تناقل فيه رواد المنصة مقاطع فيديو وصور تظهر هطول الأمطار وانسداد بعض الطرق، فيما عبروا عن استيائهم من تعطلهم حيث وصف أحدهم حال الشارع "فوضى كبيره قاعده تصير في الشوارع".