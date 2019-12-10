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2019-12-10 عروض مرئية ومنشورات في معرض الداخلية الأمن حق إنساني بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان متابعات الخليج 365 - واس نظمت وزارة الداخلية اليوم في ديوان الوزارة معرضاً بعنوان (الأمن حق إنساني).

وأوضحت مديرة الإدارة العامة لحقوق الإنسان غادة البراهيم أن المعرض يتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ويتضمن عروضاً مرئية ومنشورات مقروءة، مشيرة إلى أن المعرض يهدف للتعريف بمبادئ حقوق الإنسان، ونشر مضامينها للعاملين في قطاعات وإدارات الوزارة المختلفة. Advertisements شارك الخبر

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