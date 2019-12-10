شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل «رامي الحذاء» على سيدات في ينبع للنيابة العامة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الأنصاري (ينبع)

أحالت الجهات المعنية في ينبع اليوم (الثلاثاء) ملقي الحذاء على مجموعة من السيدات قرب مركز للتسوق إلى النيابة العامة تمهيدا لمحاكمته. ووصف المحامي الدكتور إبراهيم الأبادي لـ«الخليج 365» تصرف المتهم بالاعتداء الصريح والواضح، ما يوقعه تحت طائلة الحقين العام والخاص، كونه اعتدى لفظيا وحاول الإيذاء بإلقاء حذائه على السيدات، كما ظهر في المقطع المرئي المتداول.

وأشار المحامي الأبادي إلى أن المناصحة لا تعتبر جريمة إذا لم تخرج عن الآداب العامة، فهناك جهات رسمية مسؤولة عن حماية الآداب العامة، ويعاقب المخالف المتجاوز دون تحديد الجنس. وكان على المتهم الذي ظهر في المقطع إبلاغ الجهة المعنية حال حدوث مخالفة لا أن يتدخل مباشرة ليأخذ القانون بيده.

يشار إلى أن الجهات الأمنية في محافظة ينبع توصلت إلى المتهم الذي ألقى حذاءه تجاه مجموعة من النسوة، وتداولت منصات إلكترونية أمس فيديو لرجل تلفظ على مجموعة من السيدات يجلسن قرب أحد المراكز التجارية، وانتهى الأمر برميهن بالحذاء، والتلفظ عليهن بألفاظ جارحة أمام أحد حراس المركز، وتم إبلاغ الجهات الأمنية.