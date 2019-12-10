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أعلنت اللجنة القضائية البرلمانية في مجلس النواب الأمريكي، اليوم (الثلاثاء)، تقديم تهمتين لمحاكمة الرئيس دونالد ترامب برلمانيًّا.
وأفاد رئيس اللجنة جيري نادلر بأن هناك مادتين لعزل "ترامب"؛ هما: استغلال السلطة، وإعاقة عمل الكونجرس.
وبيَّن أنه بخصوص التهمة الأولى، فإن الرئيس الأمريكي شنّ اعتداء يستحقّ المساءلة؛ إذ حصل على مصالح شخصية غير مناسبة، بينما تجاهل واعتدى على المصالح القومية.
وأضاف "نادلر" أن التهمة الثانية تعني أن الرئيس الذي يعلن نفسه أنه فوق المحاسبة وفوق الشعب الأمريكي وفوق الكونجرس؛ يستحقّ الاستجواب، كما تعني حماية المؤسسات الديمقراطية من التهديدات من رئيس يرى نفسه فوق القانون.
ويعتبر "ترامب" رابع رئيس في التاريخ الأمريكي يواجه الاستجواب في الكونجرس، وثالث رئيس يواجه المحاكمة أمام مجلس الشيوخ الأمريكي.عزل ترامب مجلس النواب الأمريكي
10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441 06:53 PM
"نادلر" قال: الرئيس حصل على مصالح شخصية واعتبر نفسه فوق القانون
أعلنت اللجنة القضائية البرلمانية في مجلس النواب الأمريكي، اليوم (الثلاثاء)، تقديم تهمتين لمحاكمة الرئيس دونالد ترامب برلمانيًّا.
وأفاد رئيس اللجنة جيري نادلر بأن هناك مادتين لعزل "ترامب"؛ هما: استغلال السلطة، وإعاقة عمل الكونجرس.
وبيَّن أنه بخصوص التهمة الأولى، فإن الرئيس الأمريكي شنّ اعتداء يستحقّ المساءلة؛ إذ حصل على مصالح شخصية غير مناسبة، بينما تجاهل واعتدى على المصالح القومية.
وأضاف "نادلر" أن التهمة الثانية تعني أن الرئيس الذي يعلن نفسه أنه فوق المحاسبة وفوق الشعب الأمريكي وفوق الكونجرس؛ يستحقّ الاستجواب، كما تعني حماية المؤسسات الديمقراطية من التهديدات من رئيس يرى نفسه فوق القانون.
ويعتبر "ترامب" رابع رئيس في التاريخ الأمريكي يواجه الاستجواب في الكونجرس، وثالث رئيس يواجه المحاكمة أمام مجلس الشيوخ الأمريكي.
، "قضائية النواب" تعلن تهمتَيْ عزل "ترامب".. استغلال السلطة وإعاقة عمل الكونجرس ،
المصدر : الخليج 365
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