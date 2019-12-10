، "الضمان" تشارك بجناح تعريفي.. وتزفّ 115 شابًّا وشابة إلى "سوق عمل الطائف" ،

- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شارك مكتب الضمان الاجتماعي بالطائف، بجناح مميز لتوعية زوار "اليوم العالمي للتطوع" بالخدمات التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال فروعها بمختلف المناطق، وذلك ضمن الملتقى السنوي للمستفيدين وأبناء المستفيدين بالمحافظة؛ تمشيًا مع تطلُّعات القيادة الرشيدة في ظلّ اهتمامها وحرصها الدائم براحة المواطنين.
ولوحظ تفاعل مدير المكتب عطية المالكي، والأخصائي الاجتماعي فيصل الزايدي، بالرد على الاستفسارات المطروحة من المواطنين والمواطنات الراغبين في التسجيل، أو الاستفادة من خدمات الوزارة.
واستمع الحضور من الباحثين "رائد الحارثي، ومحمد الثبيتي"، إلى شرح مفصل عن كيفية الالتحاق بسوق العمل من خلال مبادرة ملتقيات التمكين، والتي تقام سنويًّا لمستفيدي "الضمان الاجتماعي"، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة ومؤسسات القطاع غير الربحي الذين يملكون فرصًا للتمكين، لإيجاد الفرصة الوظيفية أو الأعمال الريادية، أو المشاريع الإنتاجية.
كما وزّعت الكثير من المطويات على زوار الجناح، وكان من أبرزها مطوية بعنوان "تمكين" للمستفيدين من الضمان الاجتماعي للحصول على فرص العمل"، وتضمنت الإشارة لمجالات الدعم المختلفة: "الحصول على وظيفة، امتلاك محل تجاري صغير، المشاريع الإنتاجية من المنزل"، بالإضافة للتعريف بإمكانات طالبي العمل والجهات الداعمة للتمكين.
وفي السياق ذاته، زفّ قسم التمكين بمكتب الضمان الاجتماعي بالطائف، 115 شابًّا وشابة إلى سوق العمل لوظائفهم، للبدء بمستقبل مشرق يوفر للجميع سبل العيش بكل يسر وسهولة.
10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441 06:35 PM
في فعاليات "اليوم العالمي للتطوع" ولتثقيف المستفيدين بالخدمات"الضمان" تشارك بجناح تعريفي.. وتزفّ 115 شابًّا وشابة إلى "سوق عمل الطائف"
شارك مكتب الضمان الاجتماعي بالطائف، بجناح مميز لتوعية زوار "اليوم العالمي للتطوع" بالخدمات التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال فروعها بمختلف المناطق، وذلك ضمن الملتقى السنوي للمستفيدين وأبناء المستفيدين بالمحافظة؛ تمشيًا مع تطلُّعات القيادة الرشيدة في ظلّ اهتمامها وحرصها الدائم براحة المواطنين.
ولوحظ تفاعل مدير المكتب عطية المالكي، والأخصائي الاجتماعي فيصل الزايدي، بالرد على الاستفسارات المطروحة من المواطنين والمواطنات الراغبين في التسجيل، أو الاستفادة من خدمات الوزارة.
واستمع الحضور من الباحثين "رائد الحارثي، ومحمد الثبيتي"، إلى شرح مفصل عن كيفية الالتحاق بسوق العمل من خلال مبادرة ملتقيات التمكين، والتي تقام سنويًّا لمستفيدي "الضمان الاجتماعي"، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة ومؤسسات القطاع غير الربحي الذين يملكون فرصًا للتمكين، لإيجاد الفرصة الوظيفية أو الأعمال الريادية، أو المشاريع الإنتاجية.
كما وزّعت الكثير من المطويات على زوار الجناح، وكان من أبرزها مطوية بعنوان "تمكين" للمستفيدين من الضمان الاجتماعي للحصول على فرص العمل"، وتضمنت الإشارة لمجالات الدعم المختلفة: "الحصول على وظيفة، امتلاك محل تجاري صغير، المشاريع الإنتاجية من المنزل"، بالإضافة للتعريف بإمكانات طالبي العمل والجهات الداعمة للتمكين.
وفي السياق ذاته، زفّ قسم التمكين بمكتب الضمان الاجتماعي بالطائف، 115 شابًّا وشابة إلى سوق العمل لوظائفهم، للبدء بمستقبل مشرق يوفر للجميع سبل العيش بكل يسر وسهولة.
، "الضمان" تشارك بجناح تعريفي.. وتزفّ 115 شابًّا وشابة إلى "سوق عمل الطائف" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الضمان" تشارك بجناح تعريفي.. وتزفّ 115 شابًّا وشابة إلى "سوق عمل الطائف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.