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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودي: التهديد الإيراني يواجه جميع دول الخليج والان مع التفاصيل
الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الثلاثاء، أن التهديد الإيراني يواجه جميع دول الخليج، مشددا على ضرورة التعامل معه بالطرق الضرورية.
وقال، في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، عقب القمة الخليجية الـ40 بالرياض، إن "وحدة المنظومة الخليجية ثابتة".
وأعرب وزير الخارجية السعودي عن أمل بلاده في أن يجد الشعب اللبناني طريقه إلى الاستقرار والسلام.
وشدد على حق الفلسطينيين في الحصول على حقوقهم في ظل مبادرة السلام العربية.
وأكد أنه على الإيرانيين تغيير سلوكهم قبل حديثهم عن السلام.
وحظيت القمة الخليجية الاعتيادية الـ40 بأجندة حافلة ناقشها القادة؛ في مقدمتها التوافق وتعزيز مسيرة التعاون والتكامل.
والقمة الاعتيادية المنعقدة في الرياض هي الـ40 في مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ حيث عقدت 9 قمم في السعودية، بما فيها الدورة الحالية، و7 في الكويت، ومثلها في البحرين، و6 في الإمارات، ومثلها في قطر، و5 في سلطنة عمان.
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