شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ملك مملكة البحرين يغادر الرياض والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس غادر جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين والوفد المرافق له الرياض اليوم، عقب مشاركته في أعمال الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي اختتمت أعمالها في الرياض اليوم.

وكان في وداع جلالته في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، ومندوب عن المراسم الملكية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | ملك مملكة البحرين يغادر الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.