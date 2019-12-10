وزير الخارجية: القادة الخليجيون أكدوا على أهمية تماسك دول المجلس

2019-12-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان أن قادة دول مجلس التعاون أكدوا على أهمية تماسك دول المجلس في مواجهة التحديات.

بدوره قال أمين عام مجلس التعاون عبداللطيف الزياني أن القادة الخليجيون أكدوا، خلال قمة الرياض التي عقدت اليوم في قصر الدرعية، على وحدة الصف بين دولهم لافتًا إلى أن القادة أشادوا بجهود أمير الكويت في الحفاظ على وحدة المجلس.

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