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شاهد بالصور.. قادة الخليج يجتمعون في قصر الدرعية برئاسة الملك سلمان
تأكيد على التكامل العسكري والاقتصادي والعمل المشترك لمواجهة التحديات
متابعات الخليج 365 - الرياض
برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عقد قادة دول مجلس التعاون الخليجي القمة الأربعين في قصر الدرعية بالرياض اليوم.
وجدد قادة التعاون على أهمية التكامل العسكري والاقتصادي والعمل المشترك لمواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة.
وصدر عن القمة الخليجية الأربعين إعلان الرياض الذي تضمن التأكيد على وحدة الموقف الخليجي وأهمية التعاون والتكامل على كل المستويات.
وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لإخوانه أصحاب الجلالة والسمو ولأمانة المجلس على ما بذلوه من جهود لإنجاح أعمال هذه القمة، معبرًا عن أمله أن تسهم نتائجها في تحقيق آمال وتطلعات مواطني دول المجلس.
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