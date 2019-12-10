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7 مناطق تشهد تقلبات جوية غدًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، غدًا، على المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.
كما توقعت أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران، جازان، عسير، والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.
وحول حالة الرياح السطحية على البحر الأحمر قالت الأرصاد إنها ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-38 كم/ساعة في حين ستكون شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الخليج العربي.
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