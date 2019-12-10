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أمير #الكويت : إعلان #الرياض طريق لمستقبل دول التعاون
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد أمير دولة الكويت، سمو الشيخ، صباح الأحمد الجابر أن بيان القمة الخليجية التي عقدت في قصر الدرعية بالرياض اليوم هو الطريق لمستقبل دول مجلس التعاون.
وكان قادة دول مجلس التعاون الخليجي أكدوا في بيانهم الختامي أن الاعتداء على أي دولة من دول المجلس هو اعتداء على كل أعضاء المجلس.
وشدد قادة دول مجلس التعاون على أن الهدف الأعلى لمجلس التعاون هو تحقيق التكامل والترابط بين دوله.
وأكد البيان على ضرورة التكامل العسكري والأمني لضمان سلامة دول مجلس التعاون.
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