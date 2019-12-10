شكرا لقرائتكم خبر عن «خلية منفذ الوديعة» تواجه الحكم الابتدائي قريباً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

ينتظر أن تعلن المحكمة الجزائية المتخصصة حكمها الابتدائي ضد خلية «منفذ الوديعة»، والتي تضم 12 متهماً، من بينهم زعيم الخلية الذي وُجهت له عدة تهم؛ من أبرزها: مهاجمة أحد منافذ المملكة العربية السعودية الحدودية ومنشآتها الأمنية، واستحلال الدماء المعصومة وسفكها في شهر رمضان المبارك، وتفجير المنشآت، وقتل رجال الأمن، وانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، وتكفير حكومة المملكة.

وتضمّ بقية أفراد الخلية، الذين تتفاوت جرائمهم حسب أدوارهم في التنظيم والتي طالبت اتجاهها النيابة العامة بالحكم بحد الحرابة لزعيم خلية «منفذ الوديعة»، والقتل لنائبه بعد إدانتهما بعدة تهم، من أهمها تنفيذ وتخطيط هجوم على منفذ الوديعة في محافظة شرورة بمنطقة نجران عام 1435هـ خلال شهر رمضان، ونتج عنه استشهاد 4 من رجال الأمن، وقتل 5 من المطلوبين.