السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض نظمت وزارة الداخلية اليوم في ديوان الوزارة معرضاً بعنوان (الأمن حق إنساني). وأوضحت مديرة الإدارة العامة لحقوق الإنسان غادة البراهيم أن المعرض يتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ويتضمن عروضاً مرئية ومنشورات مقروءة، مشيرة إلى أن المعرض يهدف للتعريف بمبادئ حقوق الإنسان، ونشر مضامينها للعاملين في قطاعات وإدارات الوزارة المختلفة.



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كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الداخلية تنظم معرضاً عن (الأمن حق إنساني) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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