زيارة وفد المجلس الشبابي بالسعودية للكهرباء لمجلس الشورى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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زار وفد من المجلس الشبابي التنفيذي، التابع للشركة السعودية للكهرباء، مجلس الشورى، اطلع خلالها على أبرز إدارات المجلس، واستعراض تاريخ تكوينه، والمراحل التي مر بها، وزيارة المكتبة المتخصصة في المجلس.

كما حضر وفد مجلس الشباب، جانباً من جلسة المجلس، بحضور جميع أعضاء مجلس الشورى، ورحب سعادة رئيس الجلسة فيها بوفد مجلس الشباب التنفيذي برئاسة نائب الرئيس التنفيذي الأول للاتصال والعلاقات العامة حمود بن عودة الغبيني، كما وجه رئيس الجلسة الشكر لـ "السعودية للكهرباء".

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وحضر وفد المجلس الشبابي، اجتماعاً منفرداً، استغرق ساعتين، مع أعضاء لجنة الأسرة والشباب، برئاسة الدكتور عبد الله البلوي، وعضوية معالي الدكتور نايف الرومي والدكتورة مستورة الشمري والدكتورة سلطانة البديوي والدكتور علي العريشي والدكتور عبدالله الخالدي والأستاذة لينه المعينا، وتم خلال الاجتماع استعراض تجربة المجلس، والخطط المستقبلية وعرض مجموعة من الاقتراحات.

وقد عبر الأعضاء، عن بالغ سرورهم لهذه التجربة المميزة والفريدة، داعين إلى مزيد من التعاون والعمل المشترك، شاكرين لـ "السعودية للكهرباء هذه المبادرة.

ومن جهته، قال الغبيني: "كانت زيارة المجلس الشبابي التنفيذي لمجلس الشورى ثرية، ومفيدة لأعضاء المجلس الشبابي وللشركة، من خلال الاطلاع المباشر على تجارب الشورى"، وأكد نائب الرئيس التنفيذي الأول للاتصال والعلاقات العامة بالشركة، رئيس الوفد، أن الشركة تتطلع إلى المزيد من التعاون والزيارات بين الشركة وأعضاء المجلس لتبادل الخبرات والتجارب فيما يحقق الفائدة المرجوة منها، وشكر معالي رئيس المجلس والأعضاء على منح المجلس الشبابي التنفيذي هذه الفرصة المهمة على كافة المستويات.