السعودية | سعودي اعتزل "الشيلات": أنا الآن فنان غنائي

شكرا لقرائتكم سعودي اعتزل "الشيلات": أنا الآن فنان غنائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أثار المنشد السعودي، حامد الضبعان، جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض، حين أعلن اعتزاله تقديم الأناشيد والشيلات والتوجه نحو الغناء، بعد مشوار طويل في تقديمه لون الشيلات الشعبية، حيث يعتبر أول من قدم الأغاني بدون موسيقى.

وطرح الضبعان، خلال الأيام الماضية، أول أغنية له بعنوان "قلبك وطن". وقال في حديث لـ"العربية.نت" إن "الفكرة موجودة منذ 7 سنوات، ولكن كنت أنتظر الوقت المناسب لطرحها، وتعمدت أن تكون أول أغنية أطرحها من اللون العاطفي، فهي الأقرب لي، خاصة أنها من كلماتي وألحاني، ولأن الأغاني العاطفية قريبة من قلوب الجميع، في حين أن اللون الشعبي هو اللون الذي نشأت فيه كمستمع. وبعد دخولي لمجال النشيد والشيلات، قدمت أغلب أعمالي باللون الشعبي، والتي لاقت قبولاً كبيراً".

كما شدد على أن اللون الشعبي يلقى رواجاً جيداً، إلا أنه يجب تقديمه بأسلوب جديد من ناحية الألحان والكلمات بما يتناسب مع الوقت الحالي.

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الضبعان، الذي بدأ بفن المنولوج ثم النشيد وبعدها أعمال الشيلات ثم الأغاني، أكد عدم اهتمامه برأي الأقلية من المعارضين، قائلاً إنه "لا وجود لهم مع توجيهات الصعود في فن الغناء السعودي، ومع وجود حفلات غنائية ودخول الموسيقى وتعلمها في المدارس السعودية".

وحول مواجهته انتقادات من قبل جمهوره بعد إعلانه الغناء، أوضح أن "الجميع عرف رأيي في الموسيقى بعد أن أعلنته، ولم يكن الأمر صادماً لهم، كما كان إعلاني السابق لرأيي وقناعاتي في الموسيقى صدمة لمن لا يعرفني".

وعند سؤاله عما إذا كان يمكن القول الآن إنه فنان غنائي، أجاب: "نعم، فالشيلات بالنسبة لي مرحلة انتهت، كما انتهت مرحلتا المنولوجات والنشيد،. كنت أعلم منذ بداياتي أني سأقدم يوماً أعمالي كفنان غنائي، والمقربون مني يعرفون هذا التوجه وهذه النية منذ البدايات".

إلى ذلك ختم حديثه قائلاً: "تعاونت مع الفنان خالد عبدالرحمن كشاعر، وأتمنى أن أتعاون معه بعمل دويتو غنائي. كذلك عملت مع الفنان جابر الكاسر دويتو إنشادي، وأتمنى أن يجمعنا عمل غنائي"، لافتاً: "طموحي الموسيقار سهم، ولدي عمل جديد من كلمات الشاعر الكبير عبدالله بن حمير القحطاني وألحاني، سيتم تنفيذه في القاهرة وسيكون حديث الناس".