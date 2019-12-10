السعودية | القوات السعودية: "الخليج للدفاع" فرصة لتبادل الخبرات

شكرا لقرائتكم القوات السعودية: "الخليج للدفاع" فرصة لتبادل الخبرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، أن "إقامة معرض الخليج للدفاع والطيران المقام بمقر معرض الكويت الدولي بمشاركة 212 شركة من 31 دولة هي فرصة كبيرة للاطلاع إلى ما وصلت إليه الصناعات العسكرية والاستفادة منها وتبادل الخبرات".

جاء ذلك خلال زيارة الرويلي والوفد المرافق له لفعاليات المعرض في نسخته الخامسة، حيث ذكر أن المعرض جمع أبرز الشركات المصنعة والمتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية، ويعتبر من بين أهم معارض المنطقة، وفرصة لتبادل الخبرات بين القيادات العسكرية والأمنية.

كما شدد على أن "ارتفاع عدد الشركات المشاركة في المعرض نسخة بعد نسخة يدل على أهمية هذا المعرض. وما شهدناه في الجولة السريعة يدل على وجود مشاركات متميزة ومهمة".

يذكر أن معرض الخليج للدفاع والطيران الذي يستمر ثلاثة أيام يعقد في الكويت، مرة واحدة كل سنتين. ويعود تنظيم أول نسخة إلى عام 2011.