السعودية | جامعة سعودية تصدر "أول موسوعة إلكترونية للشعر العربي"

شكرا لقرائتكم جامعة سعودية تصدر "أول موسوعة إلكترونية للشعر العربي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - جمع 67 باحثاً بمركز بحوث اللغة العربية في عمادة البحث العلمي بجامعة أم القرى في مكة المكرمة أكثر من 268 ألف بيت شعري لنحو 3400 شاعر من العصر الجاهلي إلى العصر الحديث، جرى جمعها من مصادر الشعر الموثوقة، بحسب أصح الروايات، مع تمام الضبط والتوثيق العلمي ليتم إصدار "أول موسوعة إلكترونية للشعر العربي".

الموسوعة التي دشنها مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، التي تشرف عليها وتنفذها جامعة أم القرى، تهدف إلى وضع مرجعية لفصيح اللغة العربية، وتسهيل البحث العلمي بمحرك بحثي دقيق، صممه مركز البحوث الهندسية في الجامعة. كما تساعد الموسوعة الباحثين على عمل الدراسات الصوتية والمعجمية واللغوية والفنية في الشعر العربي. وسيتم تنفيذ مشروع إلحاقي لتطوير الموسوعة لجمع التراث الشعري حتى عصرنا الحديث بما يتجاوز مليون بيت.

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من "واس"

إلى ذلك سيكون للموسوعة عدة مكتسبات، منها المحافظة على الشعر العربي في صورته الناصعة، وتوثيق الشعر العربي توثيقاً علمياً صحيحاً، مستمداً من أصح رواياته التي حققها علماء الأمة ونقادها، وسرعة الوصول إلى التراث الشعري والتحقق منه، وإمكانية الإفادة من هذه الموسوعة في إنشاء المعاجم والقواميس اللغوية، وإنشاء دوائر المعارف، والكشف عن طاقات اللغة، ومتابعة تطورها على امتداد تاريخها.

وفي سياق متصل، استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان، مدير الجامعة، الذي سلمه تقرير الموسوعة الشعرية.

واستمع نائب أمير منطقة مكة لنبذة عن الموسوعة التي جرى لأجلها توفير أحدث التقنيات البحثية على محركات البحث الإلكترونية المرتبطة على موقع الجامعة في خدمة الموسوعة والراغبين في الاستفادة منها بأبحاثهم العلمية.