السعودية | قمة التعاون الخليجي .. تأكيد على أهمية استمرار الترابط

شكرا لقرائتكم قمة التعاون الخليجي .. تأكيد على أهمية استمرار الترابط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، في كلمة ألقاها خلال ختام القمة الخليجية التي عقدت بدورتها الأربعين في الرياض، الثلاثاء، إلى تعزيز التعاون العسكري والأمني للحفاظ على الأمن الإقليمي، مؤكداً أن قادة دول المجلس شددوا على أهمية استمرار الترابط والتكامل فيما بينهم.

وشدد في البيان الختامي للقمة على أن أي اعتداء على أي دولة في المجلس هو اعتداء على المجلس كله.

كما أكد أن الهدف الأعلى لمجلس التعاون هو تحقيق التكامل والترابط بين دوله. ودعا إلى العمل مع الدول الشقيقة والصديقة لمواجهة أي تهديد عسكري.

وأشار إلى ضرورة التكامل العسكري والأمني لضمان سلامة دول مجلس التعاون.

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إلى ذلك، شدد على أهمية التعاون والتضامن بين دول المجلس، داعياً إلى وحدة مالية ونقدية بحلول 2025.

ولاحقاً، أعلن الملك سلمان انتهاء القمة الخليجية في دورتها الـ40، مثنياً على أهمية تلك الاجتماعات الخليجية التي "تثبت مواقفنا وتعاوننا وتجعلنا نتحدث مع بعضنا".

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين كان أكد سابقاً خلال الجلسة الافتتاحية للقمة على أن مجلس التعاون تمكن منذ تأسيسه من تجاوز الأزمات التي مرت به.

وأشار إلى أن استضافة السعودية للقمة الخليجية أتت استجابة لرغبة الإمارات.

إلى ذلك، شدد على أن النظام الإيراني مستمر في سياساته العدوانية وتقويض استقرار الدول المجاورة. وقال: على منطقة الخليج أن تتحد في مواجهة عدوانية إيران، وعلى دول مجلس التعاون الخليجي تأمين نفسها في مواجهة هجمات الصواريخ الباليستية.