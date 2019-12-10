، "كيان" للأيتام تقيم اللقاء الودي الثاني للعضوات الفاعلات ،

- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
نظمت جمعية "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة، اللقاء الودي الثاني للعضوات الفاعلات، السبت الماضي، بحضور نائبة الرئيس المكلف، نورة الفايز، وعضوات مجلس الإدارة وعضوات الجمعية الفاعلات ومنسوباتها.
ويهدف اللقاء إلى التعارف والتقارب بين عضوات الجمعية ونظرائهن بمجلس الإدارة، وتبادل الآراء والأفكار والقضايا حول دورهم في تحقيق أهداف الجمعية في تمكين أبنائها وبناتها ليكونوا أعضاء فاعلين بالمجتمع.
ورحبت الغامدي رئيس مجلس الإدارة، سمها بنت سعيد، بالجميع، معربة عن سعادتها بلقائهم الودي الثاني شاكرة لهم كل ما قدموه من دعم مادي ومعنوي لجمعية "كيان".
وعبرت عن أملها بالاستمرار بالعطاء بالوقت والمال والجهد والأفكار، ثم تحدثت عن الجمعية ومشاريعها وأنشطتها ومشاركاتها وإنجازاتها خلال الفترة الماضية وتطلعاتها للأفضل في ظل الاستراتيجية الجديدة التي ستسير عليها في القريب العاجل إن شاء الله.
وتحدث أعضاء مجلس الإدارة عما قدموه من جهود وعمل مثمر للجمعية وأبنائها الأيتام وعن تطلعاتهم في الفترة المقبلة، وشكرت عضوات مجلس الإدارة جميع العضوات على جهودهن المباركة لدعم الجمعية، وتمنين لهن كل الخير والتوفيق.
بعد ذلك تفضلت العضوات بالتعريف بأنفسهن وذكر إمكانية التعاون في مبادرات الجمعية والعمل بها وفق لجان ستنبثق عما قريب.
وشارك الجميع بذكر العديد الأفكار المفيدة لتطوير برامج الجمعية في ظل الاستراتيجية التي تعمل عليها وفق رؤية 2030.
وثمنت سمها الغامدي، الثقة الغالية من خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله – وولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، لتمكين المرأة السعودية من المشاركة في تسيير عجلة النماء والرقي، موضحة أن المرأة السعودية لا تنقصها القدرة والكفاءة.
وبينت أن الواقع أثبت قدرتها على الإبداع والمنافسة الشريفة في شتى المجالات حتى حازت على السبق، مشيرة إلى أن الأيتام من ذوي الظروف الخاصة هم مسؤوليتنا جميعًا وكلنا يسعى لتمكينهم وبنائهم وإعطائهم الفرص المناسبة ليكونوا فاعلين في المجتمع، ثم شكرت جميع العضوات اللاتي لبين الدعوة وشكرت عضوات مجلس الإدارة ومنسوبات الجمعية على كل ما قدموه من إثراء لتجويد برامج الجمعية.
كيان
10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441 05:37 PM
لتبادل الآراء والأفكار وتحقيق أهداف الجمعية"كيان" للأيتام تقيم اللقاء الودي الثاني للعضوات الفاعلات
نظمت جمعية "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة، اللقاء الودي الثاني للعضوات الفاعلات، السبت الماضي، بحضور نائبة الرئيس المكلف، نورة الفايز، وعضوات مجلس الإدارة وعضوات الجمعية الفاعلات ومنسوباتها.
ويهدف اللقاء إلى التعارف والتقارب بين عضوات الجمعية ونظرائهن بمجلس الإدارة، وتبادل الآراء والأفكار والقضايا حول دورهم في تحقيق أهداف الجمعية في تمكين أبنائها وبناتها ليكونوا أعضاء فاعلين بالمجتمع.
ورحبت الغامدي رئيس مجلس الإدارة، سمها بنت سعيد، بالجميع، معربة عن سعادتها بلقائهم الودي الثاني شاكرة لهم كل ما قدموه من دعم مادي ومعنوي لجمعية "كيان".
وعبرت عن أملها بالاستمرار بالعطاء بالوقت والمال والجهد والأفكار، ثم تحدثت عن الجمعية ومشاريعها وأنشطتها ومشاركاتها وإنجازاتها خلال الفترة الماضية وتطلعاتها للأفضل في ظل الاستراتيجية الجديدة التي ستسير عليها في القريب العاجل إن شاء الله.
وتحدث أعضاء مجلس الإدارة عما قدموه من جهود وعمل مثمر للجمعية وأبنائها الأيتام وعن تطلعاتهم في الفترة المقبلة، وشكرت عضوات مجلس الإدارة جميع العضوات على جهودهن المباركة لدعم الجمعية، وتمنين لهن كل الخير والتوفيق.
بعد ذلك تفضلت العضوات بالتعريف بأنفسهن وذكر إمكانية التعاون في مبادرات الجمعية والعمل بها وفق لجان ستنبثق عما قريب.
وشارك الجميع بذكر العديد الأفكار المفيدة لتطوير برامج الجمعية في ظل الاستراتيجية التي تعمل عليها وفق رؤية 2030.
وثمنت سمها الغامدي، الثقة الغالية من خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله – وولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، لتمكين المرأة السعودية من المشاركة في تسيير عجلة النماء والرقي، موضحة أن المرأة السعودية لا تنقصها القدرة والكفاءة.
وبينت أن الواقع أثبت قدرتها على الإبداع والمنافسة الشريفة في شتى المجالات حتى حازت على السبق، مشيرة إلى أن الأيتام من ذوي الظروف الخاصة هم مسؤوليتنا جميعًا وكلنا يسعى لتمكينهم وبنائهم وإعطائهم الفرص المناسبة ليكونوا فاعلين في المجتمع، ثم شكرت جميع العضوات اللاتي لبين الدعوة وشكرت عضوات مجلس الإدارة ومنسوبات الجمعية على كل ما قدموه من إثراء لتجويد برامج الجمعية.
، "كيان" للأيتام تقيم اللقاء الودي الثاني للعضوات الفاعلات ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "كيان" للأيتام تقيم اللقاء الودي الثاني للعضوات الفاعلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.