محمد بن مسعود - الدمام - أقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم، في قصر الدرعية، مأدبة غداء؛ تكريماً لإخوانه قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وعقب المأدبة ودع خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون، متمنياً لهم سفراً آمناً. خادم الحرمين الشريفين القمة الخليجية الـ40 القمة الخليجية الرياض 10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441 05:34 PM Advertisements خادم الحرمين يقيم مأدبة غداء تكريماً لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون خادم الحرمين يقيم مأدبة غداء تكريماً لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون أقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم، في قصر الدرعية، مأدبة غداء؛ تكريماً لإخوانه قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وعقب المأدبة ودع خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون، متمنياً لهم سفراً آمناً. الكلمات المفتاحية ، خادم الحرمين يقيم مأدبة غداء تكريماً لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون ،

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