، "الوهيبي": ميزانية 2020 تأكيد استراتيجي لدعم رأس المال البشري ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
هنّأ الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي الدكتور صالح الوهيبي، قيادة المملكة بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1441/ 1442هـ (2020).
وقال الدكتور الوهيبي: إن تخصيص 19% من الموازنة العامة للعام المقبل للتعليم والتنمية البشرية، يتقاطع بشكل مباشر مع أهداف التنمية المستدامة العالمية التي وضعتها هيئة الأمم المتحدة بحلول 2030". مضيفًا: "أن الدعم الكبير للتعليم ولمفاصل التنمية البشرية، تأكيد على الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة؛ كون التعليم هو أحد أكثر الوسائل قوةً وثباتًا لتحقيق التنمية المستدامة".
وأكد الوهيبي "أن الموازنة العامة للمملكة 2020، تعدّ بلورة حقيقية لمسارات رؤية 2030، وترجمة لأهداف برامجها التنفيذية، التي لها الفضل بعد الله في استمرار مسيرة الخير والنماء في هذه البلاد المباركة، جراء التطوير وإعادة هيكلة الأجهزة الحكومية؛ ما أسهم في توظيف الإمكانات والقدرات، وهو ما جسدته الميزانية الجديدة بكل وضوح من حيث قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، والقدرة على مواجهة التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية بحنكة ودراية عاليتين.الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1441/ 1442هـ 2020م
10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441 05:24 PM
قال: تعد بلورة حقيقية لمسارات رؤية 2030 وترجمة لأهداف برامجها التنفيذية
هنّأ الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي الدكتور صالح الوهيبي، قيادة المملكة بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1441/ 1442هـ (2020).
وقال الدكتور الوهيبي: إن تخصيص 19% من الموازنة العامة للعام المقبل للتعليم والتنمية البشرية، يتقاطع بشكل مباشر مع أهداف التنمية المستدامة العالمية التي وضعتها هيئة الأمم المتحدة بحلول 2030". مضيفًا: "أن الدعم الكبير للتعليم ولمفاصل التنمية البشرية، تأكيد على الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة؛ كون التعليم هو أحد أكثر الوسائل قوةً وثباتًا لتحقيق التنمية المستدامة".
وأكد الوهيبي "أن الموازنة العامة للمملكة 2020، تعدّ بلورة حقيقية لمسارات رؤية 2030، وترجمة لأهداف برامجها التنفيذية، التي لها الفضل بعد الله في استمرار مسيرة الخير والنماء في هذه البلاد المباركة، جراء التطوير وإعادة هيكلة الأجهزة الحكومية؛ ما أسهم في توظيف الإمكانات والقدرات، وهو ما جسدته الميزانية الجديدة بكل وضوح من حيث قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، والقدرة على مواجهة التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية بحنكة ودراية عاليتين.
، "الوهيبي": ميزانية 2020 تأكيد استراتيجي لدعم رأس المال البشري ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الوهيبي": ميزانية 2020 تأكيد استراتيجي لدعم رأس المال البشري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.