أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10\12\2019 في المملكة العربية السعودية

أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية من أكثر الأمور بحثا عبر محرك البحث الشهير جوجل، حيث يعتمد بعض المواطنين السعوديين على الذهب في استثماراتهم حيث يقومون شراء الذهب ويدخرونه كنوع من أنواع الاستثمارات الأمنة والرابحة جدا، بالإضافة إلى السيدات في السعودية يحبون الذهب ويقبلون على شراؤه دائما، لذلك نقدم لكم متابعة مستمرة لأسعار الذهب في السعودية

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10\12\2019 في السعودية

شهدت أسعار الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية تراجع طفيف في سعر الأعيرة المتداولة في محافظات ومدن المملكة، وأسعار الذهب جاءت كالتالي:

سجل الجرام عيار 24 نحو 176.63 ريال مقابل 47.10 دولار.

سجل الجرام عيار 22 نحو 161.92 ريال مقابل 43.18 دولار.

سجل الجرام عيار 21 نحو 154.56 ريال مقابل 41.22 دولار.

سجل الجرام عيار 18 نحو 132.48ريال مقابل 35.33 دولار.

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سجل الجرام عيار 14 نحو 103.04 ريال مقابل 27.48 دولار.

سجل الجرام عيار 12 نحو 88.32 ريال مقابل 23.55 دولار.

سجل الجنيه الذهب نحو 1.236 ريال مقابل 329.73 دولار.

سجل كيلو الذهب نحو 176.634 ريال مقابل 47.103 دولار.

سجل السعر العالمي للأوقية نحو 5.493 ريال مقابل 1.465 دولار.

وقد تشهد أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية تفاوت طفيف في سعر الاعيرة المتداولة في مدن ومحافظات المملكة، وهذا التفاوت يكون بين ريال أو ريالين.