شكرا لمتابعة خبر عن طالب سعودي يكتشف ثغرة أمنية لجوجل والشركة تكافئه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - خصصت إدارة شركة ” Google ” ، مكافأة تشجيعية للطالب حمود الهلماني، في كلية علوم الحاسب الآلي بمحافظة الليث في مكة المكرمة ، عقب تقديمه تقريراً باكتشافه ثغرة أمنية في خدمة ” YouTube ” التابعة لإدارة شركة جوجل .

وكان لاحظ الطالب وجود إمكانية للدخول لبعض المحتويات الخاصة للمستخدمين دون إذن مسبق، والذي بدوره ينتهك خصوصية المستخدمين، وبعد مراسلته لإدارة ” Google ” وتقديمه تقريرًا دقيقًا عن اكتشافه .

ومن جانبه تواصل الفريق الأمني للشركة مع الطالب الهلماني، وقدم له إقرارًا بصحة وأهمية اكتشافه، وأبلغه بتخصيص مكافأة تشجيعية نظير تميزه وجهوده وتمكينه من التوصل لثغرة أمنية، نظير اكتشافه.

وأوضح الهلماني في بيان إصدرته إدارة العلاقات العامة والإعلام في كلية الهندسة والحاسب الآلي بالليث؛ أن الثغرة تسمح للمهاجم بالوصول لبعض المحتويات الخاصة بالمستخدمين بدون أي تصريح مسبق، وأوضح أن المشكلة تكمن في كيفية الوصول إلى تلك المواد في إطار مختلف يسمح بتجاوز آلية الأمان ” Authentication bypass “.