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شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الشرقية تعلن انسيابية المرور.. وفيديوهات توثق إغلاق نفق الملك فهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - على الرغم من إعلان أمانة المنطقة الشرقية عن انسيابية الحركة المرورية في أنفاق حاضرة الدمام، إلا أن إغلاق نفقط الملك فهد تقاطع طريق الأمير نايف بالمدينة يثير العديد من التساؤلات.
وكانت أمانة الشرقية قد قالت في تغريدة لها : «انسيابية الحركة المرورية في أنفاق حاضرة الدمام، وعمل مضخات الأنفاق بشكل كامل لتفادي أي تجمع لمياه الأمطار داخل الأنفاق»، ونشرت صورًا للحركة المرورية.
لكن الجهات المعنية أغلقت اليوم الثلاثاء، نفق طريق الملك فهد تقاطع طريق الأمير نايف بمدينة الدمام، إثر تجمع مياه الأمطار وتحويل المركبات إلى طريق الظهران الجبيل.
ووثقت مقاطع فيديو، الأزمة الحالية في نفق طريق الملك فهد، ما يثير التساؤلات حول تصريحات الأمانة المخالفة للواقع.
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