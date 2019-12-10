خادم الحرمين الشريفين يقيم مأدبة غداء تكريمًا لإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون

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الرياض - علي القحطاني - أقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اليوم، في قصر الدرعية، مأدبة غداء تكريماً لإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وعقب المأدبة ودع خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون، متمنياً لهم سفراً سعيداً.

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