شكرا لمتابعة خبر عن ‏إغلاق نفق طريق الملك فهد تقاطع الأمير نايف بالشرقية بسبب الأمطار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم الثلاثاء، عن إغلاق نفق طريق الملك فهد بن عبدالعزيز تقاطع طريق الأمير نايف احترازياً. وأوضحت الأمانة، أن ذلك لارتفاع منسوب المياه بسبب مياه الأمطار المنقولة من الأحياء لداخل النفق، وجاري معالجة الوضع بأسرع ما يمكن.

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