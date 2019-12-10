شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. لحظة تدفق سيل «حوطة بني تميم» بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثق مقطع فيديو لحظة جريان سيل جنوب ” حوطة بني تميم ” بالرياض. وظهر بالفيديو الذي التقطه أحد المواطنين، مشهد تدفق وجريان ” السيل ” بغزارة.

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