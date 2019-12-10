شكرا لمتابعة خبر عن أمير تبوك يؤكد على المجمعات التجارية بعدم منع دخول الشباب والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشفت إمارة منطقة تبوك، اليوم الثلاثاء، أن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز امير منطقة تبوك، وجه الجهات المعنية بالتأكيد على أصحاب المجمعات التجارية بعدم منع دخول الشباب لهذة الأماكن.
وأوضحت الإمارة، أنه تضمن التوجية أهمية الالتزام بالآداب العامة والذوق العام، وإبلاغ الجهات الأمنية عن أي تجاوزات أو إساءات لتطبق بحق من يخالف.
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