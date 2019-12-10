شكرا لمتابعة خبر عن إعلان الرياض يؤكد على أهمية حماية الملاحة بـ دول الخليج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شدد إعلان الرياض في ختام ” القمة الخليجية الـ ٤٠ ” على أهمية حماية الملاحة في دول الخليج من أي تهديدات. وأكد أيضًا على ضرورة استغلال العلوم والتقنية لإيجاد حلول لمشكلات المنطقة. كما أشار لأهمية وجود الوحدة الاقتصادية والتكامل الجمركي بين دول مجلس التعاون. وكان خادم الحرمين الشريفين قد أعلن انتهاء أعمال القمة الخليجية الـ ٤٠ منذ قليل.

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