بالفيديو.. لقطة عفوية أخوية بين خادم الحرمين وأمير الكويت

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الرياض - علي القحطاني - شهد انطلاق القمة الخليجية الـ40 في الرياض، لقطة عفوية أخوية جمعت بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وأظهر مقطع فيديو هذه اللقطة التي جمعت بينهما أقناء دخولهما قاعة القمة الخليجية، إذ ظهر خادم الحرمين الشريفين وأمير الكويت وهما يتقدمان الوفود المشاركة. وأصر الملك سلمان بن عبدالعزيز على أن يتقدمه أمير الكويت؛ تقديرًا لسنه ومكانته، بينما رفض الشيخ صباح الأحمد بابتسامة ليصر على تقدم خادم الحرمين.

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