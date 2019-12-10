شكرا لمتابعة خبر عن القبض على مريض نفسي يلقي الحذاء على فتيات بشوارع ينبع والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أثار مقطع فيديو يُظهر شاب وهو يصرخ على النساء في الشارع ويرميهن بحذائه في أحد شوارع محافظة ينبع، حالة الكبير من الغضب والجدل.
وتمكنت الجهات الأمنية في ينبع، من إلقاء القبض على هذا الشخص، واتضح أنه مريض نفسي، وبدرت منه بعض الاعتداءات البسيطة سابقًا، ليتم توقيفه وإيداعه رهن التوقيف لاستكمال الإجراءات بحقه.
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