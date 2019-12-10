شكرا لمتابعة خبر عن «كراني »: صقيع حاد لأقل من صفر مئوية يضرب بعض مناطق المملكة الخميس المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذر خبير الأرصاد الجوية حسن كراني من إنخفاض شديد في درجات الحرارة يصل لصفر مئوية وأقل من ذلك في موجة صقيع حادة مع فجر الخميس المقبل . وقال “كراني ” في حسابه على “تويتر ” اليوم الثلاثاء تحت عنوان “زائر قطبي يطرق الأبواب ” ، أن الموجة ستضرب تبوك والحدود الشمالية بصحبة درجات حرارة صغرى منخفضة على مشارف الصفر المئوي ودونه . وأضاف : الصقيع على المسطحات المائية والأسطح اللامعة والخضراء.. ويغطي الشمال وسواحل تبوك نهاية الجمعة.. والعلم لله.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «كراني »: صقيع حاد لأقل من صفر مئوية يضرب بعض مناطق المملكة الخميس المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.