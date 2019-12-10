شكرا لمتابعة خبر عن فيديو نادر لزعماء الدول العربية قبل أربعين عاما والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تزامناً مع انعقاد الدورة الأربعين للقمة الخليجية بالرياض ، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم لزعماء الدول العربية قبل أربعين عاماً.

وأظهر الفيديو المتداول صعود الملوك والرؤساء على سلم ينتهي بهم إلى ظهر سيارة “لوري” في مشهدٍ غريب وذلك عام 1980 في مؤتمر القمة العربية الذي استضافته المغرب.

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وأثار الفيديو إعجاب المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث علق أحدهم قائلاً ، ” لقطة لن تتكرر، في مؤتمر القمة العربي في الرباط عام ١٩٨٠ ، ويشاهد في المقطع جلوس الرؤساء والملوك جنبًا الى جنب على ظهر لوري.. ” .

وقال آخر ، لقطة لن تتكرر أبداً ..ايام البساطة من ٤٠ سنة سيظل الماضي ذكرى عطرة على كل المستويات وفي كل المجتمعات .