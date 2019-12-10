شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الأمطار تغرق نفق ماكدونالدز على طريق الملك فهد بالدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشف مقطع فيديو، اليوم الثلاثاء، عن غرق نفق ماكدونالدز على طريق الملك فهد في الدمام بالمنطقة الشرقية بفعل الأمطار الشديدة.
وفي السياق نفسه، يستمر هطول الأمطار على المنطقة الشرقية وبعض مناطق المملكة؛ حيث تتفاوت بين أمطار خفيفة ومتوسطة على محافظات ومدن المنطقة الشرقية، وشملت مدن الدمام والظهران، ومحافظات الخبر والقطيف ورأس تنورة.
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