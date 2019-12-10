شكرا لمتابعة خبر عن فيديو مذهل لشلالات عارمة في ديراب بعد هطول الأمطار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثق أحد المواطنين فيديو مذهل لتكون شلالات عارمة على جبال ديراب غرب الرياض اليوم الثلاثاء بعد هطول الأمطار صباحاً . وأظهر مقطع الفيديو تدفق عارم لأكثر من شلال وسط صفاء الأجواء وجمال الطبيعة الجبلية الساحرة في مشهد نادر .

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