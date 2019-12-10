شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الأمطار تُغرق شوارع حي «الطيبة» بالدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثقت إحدى مقاطع الفيديو لحظة غرق الشوارع في حي ” الطيبة ” ؛ بسبب هطول الأمطار الغزيرة في الدمام. وظهر بالفيديو مشهد شوارع ” الطيبة ” وهي غارقة بالمياه بسبب الأمطار، حيث تسير السيارات من حولها.

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