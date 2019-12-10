شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. لحظة وصول الملك سلمان قصر الدرعية لرئاسة القمة الخليجية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى قصر الدرعية بالرياض قبل قليل . ووثقت كاميرات قناة الإخبارية السعودية لحظة وصول الملك سلمان ليتولى لرئاسة قمة قادة دول مجلس التعاون . وتستضيف الرياض القمة الخليجية في دورتها الأربعين بعدما سمحت الإمارات بإقامتها بدولة المقر ، وذلك للعام التالي على التوالي بعد موافقة عمان العام الماضي لإقامتها بالرياض أيضاً .

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