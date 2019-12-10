شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار في الديوان الملكي السعودي ينعي تركي آل الشيخ بعد تعرضه لنزيف داخلي وورم بالرأس وضعف في ضخ الدم (آخر فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نعى المستشار في الديوان الملكي ، تركي آل الشيخ، نفسه ردًأ على شائئعات وفاته.

وظهر رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ في فيديو جديد من أمريكا خلال رحلته العلاجية، بعد تعرضه لنزيف متقطع وعدم انتظام النوم، وضعف في ضخ الدم لمنطقة الساقين والقدم، بالإضافة إلى متابعة حالة الورم في الرأس.

وهدف “آل الشيخ” من خلال هذا الفيديو نفي الشائعة التي انتشرت عنوفاته على مواقع التواصل، بعد كشف حالته الصحية الخطيرة.

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مستشار في الديوان الملكي السعودي ينعي تركي آل الشيخ بعد تعرضه لنزيف داخلي وورم بالرأس وضعف في ضخ الدم (آخر فيديو)

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وقال “آل الشيخ” في الفيديو:”سمعت عن وفاتي.. أحسن الله عزاكم فيني .. ونتقبل التعازي بعد موسم الرياض» .

وكان البعض تناقل شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بوفاة تركي آل الشيخ أثناء رحلة علاجه في الخارج.

وسافر المستشار تركي آل الشيخ، في رحلة علاج لمروره بأزمة صحية.

ويشرف على رحلة علاج المستشار تركي آل شيخ فريق طبي من أوروبا وأمريكا.

ويعاني تركى آل شيخ من نزيف متقطع وعدم انتظام النوم، وضعف في ضخ الدم لمنطقة الساقين والقدم، بالإضافة إلى متابعة حالة الورم في الرأس والذي يقع قريبًا من الغدة ولا يريدون التدخل الجراحي في الفترة الحالية.

وكان المقرر أن يسافر تركي آل شيخ في رحلة العلاج منذ فترة لكن تم تأجلها بسبب انشغاله بموسم الرياض وفعاليات هيئة الترفيه.

يالفيديو في التغريدة أدناه: