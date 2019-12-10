ضاحي خلفان يهاجم حكام الخليج ويتهمهم بالفشل والبلطجية ما عدا هؤلاء (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - قال نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان تميم، إن معظم القادة في الوطن العربي "لا يملكون استراتيجيات" للتنمية أو التخطيط لعلاج المشكلات كالبطالة وغيرها.

وفي الوقت نفسه، أكد خلفان أن هناك استثناء يتمثل في بعض دول المنطقة مثل السعودية ومصر والإمارات والأردن "التي تملك استراتيجيات مستقبلية".

وأضاف في تصريحات خاصة لـRT على هامش فعاليات المنتدى الاستراتيجي العربي في دبي إنه ينبغي رفع توصيات إلى جامعة الدول العربية لإنشاء منظومة خاصة "لقياس مستوى أداء القادة العرب وإنجازاتهم التنموية في بلادهم وبالتالي يمكن الحكم على أدائهم إما بالنجاح أو بالفشل بناء على تلك المؤشرات والأرقام".

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وتحاول النسخة الثانية عشرة من المنتدى الاستراتيجي العربي استشراف المستقبل وسبر التحديات التي تواجه العقد المقبل في مختلف النواحي السياسية والاقتصادية والدبلوماسية، من خلال طرح ثلاثة تقارير تحت العناوين :

" العالم في 2030 اتجاهات وتحولات وفرص وتحديات"

" 11 سؤالا للعقد المقبل"

" المسجد والدولة: كيف يرى العرب العقد المقبل".