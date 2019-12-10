حج 10 مرات على الأقدام.. وفاة أكبر معمّر بحائل عن عمر يناهز 130 عاماً

توفى أكبر معمر في حائل معتق طالق الرشيدي، والذي حج 10 مرات مشياً على الأقدام عن عمر ناهز 130 عاماً. وشيعت جموع غفيرة الفقيد الذي كان يعمل مؤذناً في مسجد قريته حتى أيامه الأخيرة، ودُفن في مقبرة صديان، ويتقبل العزاء في منزله بالقرية.

وكان الراحل وفقاً لـ”عكاظ”، يولّي اهتمامه على رعاية الإبل، كما أنه تمتع بذاكرة قوية طوال حياته.

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