قبل القمة الـ 40.. شاهد: صورة تاريخية لأول مؤتمر خليجي للتوقيع على النظام الأساسي

نشرت دارة الملك عبدالعزيز صباح اليوم، صورة تاريخية ترصد اجتماع قادة دول الخليج في أول مؤتمر خليجي للتوقيع على النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي في أبو ظبي ١٤٠١هـ / (١٩٨١م).

وتستضيف العاصمة الرياض، اليوم الثلاثاء، القمة الأربعين لدول مجلس التعاون الخليجي، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

يذكر أن القمة الخليجية ستبحث عددًا من الموضوعات والقضايا التي من شأنها تعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب طرح التطورات السياسية الإقليمية والدولية، وانعكاس الأوضاع الأمنية في المنطقة على دول المجلس.