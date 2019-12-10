شاهد: البث المباشر لانعقاد القمة الخليجية الـ 40

استقبل خادم الحرمين الشريفين ، الملك سلمان بن عبدالعزيز، عدداً من ممثلي دولي الخليج ، قبل انعقاد القمة الخليجية الـ 40 في الرياض .

ومن بين من استقبلهم خادم الحرمين ، نائب رئيس الوزراء العماني ، ونائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، وكذلك رئيس الوزراء القطري.