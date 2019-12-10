قالت البنوك المرتبة لإصدار ”أرامكو“ السعودية، إن الشركة ستمارس خيار بيع أسهم إضافية بنسبة 15% كليًا أو جزئيًا، خلال أول 30 يومًا من فترة تداولاتها.
وأوضح بيان صادر في وقت متأخر أمس الاثنين، عن بنوك ”سامبا كابيتال“ و“الأهلي كابيتال“ و“إتش.إس.بي.سي“، تعليقات صادرة في وقت سابق عن مسؤول تنفيذي في ”الأهلي كابيتال“، نقلها تلفزيون العربية، قال فيها إن خيار بيع الأسهم تمت ممارسته.
وإذا جرت ممارسة الخيار بالكامل، فإن شركة النفط العملاقة قد تجمع 29.4 مليار دولار.
وجمع الطرح العام الأولي الرئيسي لـ ”أرامكو“ 25.6 مليار دولار، يوم الخميس.
وتدرج ”أرامكو“ أسهمها، يوم الأربعاء، في البورصة السعودية، بعد استكمال أكبر طرح عام أولي في التاريخ.
كانت هذه تفاصيل خبر سامبا كابيتال تكشف عن خيار بيع أسهم إضافية ستستخدمه أرامكو خلال 30 يوماً من التداول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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