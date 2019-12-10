طالب أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند؛ بفتح الأبواب والنوافذ في موسم المربعانية لدخول الهواء النقي.
وقال عبر حسابه في “تويتر” اليوم: “في موسم المربعانية وفي نهار الشمس فيه ساطعة، والرياح ساكنة ـ عادة ـ خارج المنازل أدفأ من داخلها؛ وعليه يُنصح بفتح الأبواب، والنوافذ لدخول الهواء النقي والدافئ ـ نسبياً ـ إلى داخل المنازل، من الساعة 10ص حتى الساعة 4م”.
وأضاف: بوجه عام من المتوقع أن يستمر استعمال وسائل التدفئة حتى العشر الأوائل من شهر مارس.
كانت هذه تفاصيل خبر المسند يكشف تفاصيل جديدة حول موسم المربعانية.. ويعلق: افتحوا النوافذ من الـ 10 صباحاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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