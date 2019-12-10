المسند يكشف تفاصيل جديدة حول موسم المربعانية.. ويعلق: افتحوا النوافذ من الـ 10 صباحاً

طالب أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند؛ بفتح الأبواب والنوافذ في موسم المربعانية لدخول الهواء النقي.

وقال عبر حسابه في “تويتر” اليوم: “في موسم المربعانية وفي نهار الشمس فيه ساطعة، والرياح ساكنة ـ عادة ـ خارج المنازل أدفأ من داخلها؛ وعليه يُنصح بفتح الأبواب، والنوافذ لدخول الهواء النقي والدافئ ـ نسبياً ـ إلى داخل المنازل، من الساعة 10ص حتى الساعة 4م”.

وأضاف: بوجه عام من المتوقع أن يستمر استعمال وسائل التدفئة حتى العشر الأوائل من شهر مارس.