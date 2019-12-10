لقطة عفوية بين خادم الحرمين الشريفين وأمير الكويت

︎ . أظهرت لقطة لفتة أخوية عفوية بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أثناء دخولهما القاعة التي شهدت انطلاق القمة الخليجية الـ40.

وظهر الملك وأمير الكويت وهما يتقدمان الوفود المشاركة، حيث أصر الملك على أن يتقدمه أمير الكويت تقديرا لسنه ومكانته، إلا أن الشيخ صباح واجه ذلك بابتسامة ورفض.

يذكر أن خادم الحرمين افتتح أعمال القمة الخليجية الـ40 المنعقدة في الرياض، بحضور جميع أعضاء مجلس التعاون الخليجي.





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