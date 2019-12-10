شاهد.. خادم الحرمين يستقبل الوفود المشاركة بالقمة الخليجية

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الثلاثاء)، الوفود المشاركة في قمة أعمال الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض.

واستقبل الملك كلا من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ونائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد، ورئيس الوزراء القطري عبدالله بن ناصر آل ثاني، كما استقبل نائب رئيس الوزراء العماني فهد آل سعيد، والعاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة.

يذكر أن العاصمة الرياض تستضيف اليوم (الثلاثاء)، اجتماعات المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ40 بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

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