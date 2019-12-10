

أبها 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واس

اختتمت اليوم فعاليات وورش تطوير أعمال معادلات شهادات التعليم العام ، التي نظمتها الإدارة العامة للتقويم والقبول بوزارة التعليم باستضافة من الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، على مدى يومين ، وبمشاركة 24 إدارة تعليمية من مختلف مناطق المملكة.

وشهد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني ، اختتام الفعاليات التي انطلقت أمس لمناقشة آليات وخطط تطوير نظام معادلات الشهادات .

وأوضح مدير إدارة التقويم والقبول بتعليم عسير عيسى الهلالي أن الورش تأتي ضمن البرامج التطويرية للإدارة العامة للتقويم والقبول بالوزارة ، بهدف تطوير وتحديث نظام المعادلات في التعليم العام (ما دون الجامعي)، وتستهدف تعديل شهادات الدارسين خارج المملكة ، ومعادلة شهادات النظامين الفصلي والمقررات بغرض إكمال الدراسة أو التوظيف.

واشتمل اليوم الأول على ثلاث جلسات تناولت الجلسة الأولى والثانية منها " دليل المعادلات للشهادات دون الجامعية (الدول العربية - الأجنبية) ، قدمها مساعد مدير عام التقويم والقبول بالوزارة علي العنزي ، ورأسها المشرف التربوي سعد بن ركبان من تعليم عسير ، تطرق خلالها إلى عدد من المحاور أبرزها: ماهية المعادلات , والأسس العامة لمعادلة الشهادات وشروطها وإجراءاتها , وأسباب حجب المعادلة عن الشهادات, في حين تناولت مشرفة عام التقويم والقبول بالوزارة شعاع إسماعيل في الجلسة الثالثة " دليل المعادلات لنظام المقررات " ، فيما ترأست الجلسة خيرية الدريمي من تعليم عسير .

وفي اليوم الثاني للقاء عُقدت ثلاث جلسات تناولت جلستان منها ورقة عمل حول " القبول والتسجيل " قدمها مساعد مدير عام التقويم والقبول بالوزارة فيصل الزومان، تلا ذلك جلسة ثالثة عن "التجارب الميدانية"، قدمها الدكتور سعيد ربيع ، ونورة طراد من تعليم عسير.

واختتم اللقاء بعدد من النتائج والتوصيات لتحقيق الأهداف المرجوة ،وتكريم المشاركين ،وشركاء نجاح أعمال البرنامج .

// انتهى //

16:54ت م

0230





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 24 إدارة تناقش آليات تطوير معادلات شهادات التعليم العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.